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Harmancı: “Basın özgürlüğü, demokrasi değerlerinin temelini oluşturur”

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Harmancı: “Basın özgürlüğü, demokrasi değerlerinin temelini oluşturur”
Harmancı: “Basın özgürlüğü, demokrasi değerlerinin temelini oluşturur”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Demokratik bir yaşam için düşünce özgürlüğü ve çok sesliliği gözümüz gibi korurken aynı zamanda değişen ve gelişen dünya koşulları ile yeni normallere göre de gelişimini sağlamak gerekiyor” dedi.

Harmancı ve kendisine eşlik eden LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekibi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Harmancı ve ekibini karşılayan Birlik Başkanı Emin Akkor, geçtiğimiz Haziran ayında Birlik’in üç yasa tasarısına karşı meclis önünde yaptığı eylemde verilen destek için teşekkür etti.

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Harmancı ise sözlerine Gazeteciler Birliği’ni tebrik ederek başladı ve “Birlik özellikle gazetecilerin mesleğini etkileyebilecek, demokratik düşünce dünyamızı etkileyebilecek çok önemli bir yasa tasarısına karşı önemli bir duruş sergiledi ve bu konudaki seyrin değişmesinde büyük etkisi oldu. Medyanın farklı düşüncelerden insanların ortak paydada buluşup doğru bir ses verdiğini düşünüyorum. Bu da birliğin katılımcı ve demokratik yapısında büyük rol oynamaktadır.”  

Gazetecilerin halkın haber alma ve bilgilendirilmesinde büyük emek ve özveri ile çalıştıklarının bilincinde olduklarını ifade eden Harmancı, “Demokratik bir yaşam için düşünce özgürlüğü ve çok sesliliği gözümüz gibi korurken aynı zamanda değişen ve gelişen dünya koşulları ile yeni normallere göre de gelişimini sağlamak gerekiyor” dedi.

Harmancı özlerini şu ifadelerle noktaladı: “Basın özgürlüğü, demokratik hak ve özgürlüklerle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Bir ülkede basın özgürlüğünün gerçek anlamda yaşam bulması, o ülkenin demokrasi değerlerinin temelini oluşturur. Ülkemizde basın özgürlüğüne yönelik mesnetsiz saldırı ve eleştirilerin geçmişten gelirken, bugün de hala devam etmektedir.

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Bir yandan özgürlüklerin, çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmesi gerekirken, basının ekonomik ve mesleki sorunlarının da çözüme kavuşturulması gerekliliği ve gerçeğini görmek gerekmektedir.”

Harmancı Kıbrıs Türk gazeteciler Birliği’nin ardından Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni de ziyaret etti.

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