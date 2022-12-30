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Harmancı: İyi ki varsın Lefkoşa

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Harmancı: İyi ki varsın Lefkoşa
Harmancı: İyi ki varsın Lefkoşa

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ‘Yeni Yılda Zahra’ etkinliği dün akşam yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 

Lefkoşa’nın tarihi sokaklarından olan ve yenilenen konsepti ile eğlencenin yeni merkezlerinden birisi konumunda bulunan Zahra Sokak’ta gerçekleştirilen etkinlikte birbirinden değerli sanatçıların konserleri yer alırken, katılanlar soğuk havaya rağmen keyifli bir akşam geçirdiler.

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Radyo Juke radyo sponsorluğunda DJ Coşkuner’in performansı ile başlayan gecede ülkemizin başarılı müzisyenleri Aysu Mişon, Eril Cambaz ve Nafiz Dölek sahne aldı.

Geceye katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı kısa bir konuşma yaparak Lefkoşalıların yeni yılını kutlayarak, “İyi ki varsın Lefkoşa, iyi ki varsınız, hepimize mutlu yıllar” ifadelerini kullandı.

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