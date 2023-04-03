  • BIST 4.727,91
  • Altın 1214.271
  • Dolar 19.2005
  • Euro 20.8502
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Harmancı: Kamu yararı ve yurttaş güvenliği için iki kurum birlikte hareket edecek

» »
Belediye Başkanımız Mehmet Harmancı beraberindeki heyetle birlikte Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.
Harmancı: Kamu yararı ve yurttaş güvenliği için iki kurum birlikte hareket edecek

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikliklerle birlikte aydınlatma konusunda diyalog ve iş birliği içerisinde şehrin eksiklerinin giderilmesi amacıyla kuruma ziyaret düzenlediklerini belirtti. Değişen yasada ana caddelerin sorumluluğunun halen Karayolları Dairesi’nde olduğuna vurgu yapan Harmancı, LTB ekiplerinin şehrin tüm mahalle ve sokaklarını taradığını söyledi.

 

Harmancı, aydınlatma armatürleri kontrol edilerek hazırlanan arızalı raporu iletti ve problemin ivedilikle çözülmesi amacı ile iki kurumun ortak kararlılık ve sorumlulukla hareket edeceğine dair inancını belirtti. 

 

İki Kurumun Yetkisindeki Alanlarda Ortak Çalışmalar Başlıyor

Toplantıda, aydınlatmaya yönelik problemin başlıca sebebinin oluşan yetki karmaşası kaynaklı olduğu, yetkili kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve iki kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak ekiplerle yetki alanı dahilindeki yollarda tespit edilen arızaların ivedilikle giderilmesi için çalışmanın başlatılması kararlaştırıldı.

 

Karayolları Dairesi’nin yetki ve sorumluluk alanında olan kısımlar için de yurttaş sağlığı ve güvenliği için beraber girişimde bulunması kararı alındı.

 

Başkan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sorunun çözümünde yasal koşullara uygun olarak ve yurttaş güvenliğini birincil öncelik yaparak sorumluluk almaya, tüm çalışmalarda bilgi, deneyim ve insan kaynağını sorunun çözümü için değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

 

 

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem Tarama Projesi, LTB-İMO İş Birliğinde Uygulanmaya Başlıyor30 Mart 2023 Perşembe 12:50
  • Sahte Resmi Evrak Düzenledi!30 Mart 2023 Perşembe 11:38
  • Lefkoşa Gençlik Derneği, Deprem Konferansı düzenleyecek30 Mart 2023 Perşembe 10:33
  • Lefkoşa'da Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar29 Mart 2023 Çarşamba 11:22
  • Lefkoşa Güreş İhtisas’ta Ali Özkan Çavuşoğlu başkan28 Mart 2023 Salı 16:21
  • Aracın önünü kesip, darp ettiler!28 Mart 2023 Salı 11:54
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu28 Mart 2023 Salı 10:43
  • Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığına Mustafa Özbilgehan getirildi28 Mart 2023 Salı 10:02
  • Lefkoşa'da motosiklet hırsızlığı!26 Mart 2023 Pazar 15:56
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu26 Mart 2023 Pazar 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti