Harry ve Meghan’ın çocukları resmen prens ve prenses oldu

Kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın çocukları Archie ve Lilibet resmi olarak kraliyet unvanlarına kavuştu.

2020’de olaylı bir şekilde İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle’ın çocukları Archie ve Lilibet yıllar sonra resmi unvanlarına kavuştu.

Buckingham Sarayı, resmi internet sitesinde güncelleme yaparak Archie ve Lili’ye “Sussex Prensi Archie ve Sussex Prensesi Lilibet” unvanları verildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocuklarının unvanlarının yanı sıra her ikisinin de tahtın varisi sıralamasının yayına alındığı da belirtildi. Archie ve Lili, tahtın 6’ncı ve 7’nci varisi olacak.

Sabah saatlerine kadar Archie ve Lili, Buckingham Sarayı’nın internet sitesinde “efendi” ve “hanımefendi” olarak görülüyordu. Fakat yapılan değişiklik ile Sussex Prensi Archie ve Sussex Prensesi Lilibet unvanlarını aldılar.