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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C13 °C
LAPTAPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C13 °C
AKDENİZPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
BOĞAZPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C10 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C9 °C
ESENTEPEPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C12 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
ERCANPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C14 °C
İSKELEPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C13 °C

Karpaz

PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU°C12 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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