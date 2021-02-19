Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|LAPTA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|10 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|9 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|12 °C
Batı Mesarya
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Orta Mesarya
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ERCAN
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Doğu Sahil
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|İSKELE
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Karpaz
PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR HAFİF YAĞMURLU
|°C
|12 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI VE AZ BULUTLU ÖĞLEYE KADAR YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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