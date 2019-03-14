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Hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

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Hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?
Hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre; 14 Mart 2019 tarihinde hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçeceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-19 derece dolaylarında seyredecek.

KKTC’de bugünden itibaren üç gün sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 20 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve cumartesi yağmurlu ve yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu, Pazar ve Pazartesi günleri parçalı ve az bulutlu, Salı ve Çarşamba günlerinin ise açık ve yer yer az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 16 – 19; ikinci yarısında ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle batılı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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