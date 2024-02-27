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Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyredecek

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Meteoroloji Dairesi, bu hafta havanın bulutlu olacağını, hava sıcaklığının ise 19-22 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyredecek

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık bu hafta boyunca da sürecek ve 19-22 derece dolaylarında seyredecek. 

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında bölge, periyodun ilk ve son günlerinde alçak basınç sistemi; çarşamba ve perşembe günleri ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

CUMARTESİ YER YER SAĞANAK BEKLENİYOR

Hava hafta boyunca az bulutlu, cumartesi ise parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

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