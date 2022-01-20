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Hayaloğlu: Tüm Canlılar Değerlidir

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Hayaloğlu: Tüm Canlılar Değerlidir
Hayaloğlu: Tüm Canlılar Değerlidir

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi, Girne Milletvekili Adayı Salih Hayaloğlu, sokak hayvanlarının sıkıntılarına yönelik açıklamada bulundu.

Toplumsal yaşamın bir parçası olan sokak hayvanlarının ülkemiz siyasetinde görmezden gelindiğini belirten Hayaloğlu, ülkemizde yıllardır sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir çalışma ve proje bulunmadığına dikkat çekti.

Herhangi bir devlet politikası olmadığı için sokak hayvanlarında kontrolsüz artış yaşandığını söyleyen Hayaloğlu, artan popülasyonun toplumda belirli gerekçelerden ötürü sorun olarak algılandığını ifade eti.

Sokak hayvanları ile ilgilenmenin tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkat çeken Hayaloğlu, gelinen noktada yerel yönetimlerin kendi öz kaynakları ile sokak hayvanlarının mevcut koşullarında iyileştirmelere gidilmesinin imkânsız olduğunu ve devletin sorumluluğu gereği yerel yönetimlere sokak hayvanları için özel kaynak aktarması gerektiğini vurguladı.

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun, tüm canlıları değerli bulduğunu hatırlatan Hayaloğlu, sokağın emekçileri olarak gördükleri sessiz dostları için insanlarla uyumlu yaşam alanları oluşturulmasını desteklediklerini söyledi.

Sahipli veya sahipsiz tüm hayvanların kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen Hayaloğlu, yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan mevcut barınakların iyileştirilmesi için devlet tarafından desteklenmesini, barınağı olmayan yerel yönetimlere gerekli desteğin verilmesi ve beslenme ihtiyaçları için mama istasyonları kurulması gerektiğini belirtti.

Veteriner Dairesi’nin klinik çalışmalara başlaması için faal hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Hayaloğlu, yaşanan kazalar, dönemsel bakım, aşılama ve kısırlaştırma işlemleri ve yeterli donanım ile personelin sağlanması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Hayvan Refah Yasası’nın iyileştirilmesinin şart olduğunu belirten Hayaloğlu, sokağa hayvan bırakılmasının suç olduğunu ve etkin denetleme ile cezalandırılmanın şart olduğunu söyledi.

 

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