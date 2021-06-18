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HDP'ye saldırıda ölen Deniz Poyraz'ı binlerce kişi uğurladı

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HDP'nin İzmir İl Binası'na düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz binlerce kişinin katıldığı cenaze törenin ardından toprağa verildi. Parti Eş Başkanı Buldan, bunun "HDP'ye bir operasyon" olduğunu söyledi.
HDP'ye saldırıda ölen Deniz Poyraz'ı binlerce kişi uğurladı

HDP İzmir İl Binası'nda silahlı saldırı sonucu öldürülen parti üyesi Deniz Poyraz bugün binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz ve yakınları uzun süre tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

Buldan: Bu HDP'ya yapılan bir operasyondur

Cenaze töreninde bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kimse bu saldırının provokasyon olduğu masalını anlatmasın. Bu HDP'ye ve Kürtler'e yapılan bir operasyondur, bir katliamdır" dedi.

HDP binasına saldırı düzenleyen Onur Gencer'in tutuklanmasına ilişkin olarak da Buldan, "HDP'li siyasetçiler gözaltına alındıktan sonra günlerce kimlerle bağlantısı olduğu soruşturulurken, bu katil emri kimden aldığı, eline silahı kimin verdiği hiçbir şekilde soruşturulmadan tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"'Bu daha iyi günleriniz' diyen Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerinden sonra her gün grup toplantılarında, televizyon programlarında HDP'ye küfür ve hakaret edenler bu cinayetleri organize edenlerdir" diyen Pervin Buldan, "Biz biliyoruz ki bu cinayeti işleyen zihniyetle HDP'ye kapatma davası açan zihniyet aynıdır" şeklinde konuştu.

Sancar: Sorumlu bu ortamı yaratanın iktidar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da saldırıdan iktidarı sorumlu tutan açıklamalarını tekrarladı. "Bu iktidar ve yandaşlarının yarattığı nefret ortamı; sürekli bizleri, Kürt halkını, onun temsilcilerini ve demokrasi güçlerini hedef gösteren sözcüleri bu cinayetin zeminini kendi elleriyle hazırlamışlardır" diyen Sancar, "Sorumlu bu ortamı yaratan iktidarın ta kendisidir. Hiç kimse buna münferit bir olay, bir meczubun saldırısıdır demesin" dedi.

"Ortada planlı, bilinçli ve örgütlü bir kaos planı var" diyen Sancar, "Bu kaos planını yine en önce Kürtlerin kanını dökerek hayata geçirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Soyer: Bu kurşunlar kardeşliğimize sıkıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yaptığı konuşmada "Bu kurşunlar ne sadece HDP'ye ne de Kürtler'e sıkıldı. Bu kurşunlar hepimize kardeşliğimize, birlikteliğimize, geleceğimize sıkıldı. Beraber devam edeceğiz, kardeşçe birlikte gideceğiz. Hepinizin başı sağolsun can kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde Kürtçe ve Türkçe sloganlar atıldı. Deniz Poyraz'ın cenazesi yoğun bir kalabalıkla camiden çıkarılıp cenaze aracına getirildi. Poyraz'ın tabutunu kadınlar omuzladı. Deniz Poyraz'ın cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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