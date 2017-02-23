Hiç merak ettiniz mi? Asansörlerde neden ayna vardır?

Özellikle yüksek binalarda yaşayan ya da çalışanların her gün sıklıkla bindikleri asansörlerde ayna göze çarpar, peki her asansörde neden ayna vardır?

Merdiven kullanmak sağlık açısından ilk tercih olması gerekse de, bazı katlara asansörsüz ulaşmak büyük bir çile. Çok yüksek katlarda yaşayanlar ya da çalışanlar dakikalarca asansör yolculuğu yapmak zorunda kalabiliyor. Farklı tasarımlarda asansör kabinleri bulunsa da hepsinin ortak bir yönü var, aynalar. Peki asansör kabinlerine neden ayna yerleştirilir?

ASANSÖRLERDE NEDEN AYNA VAR?

Asansörde ayna olmasının en büyük sebeplerinden biri güvenlik. Asansörün kapısı açıldığında karşımızda kendimizi görüyorsak kabinin geldiğini fark etmiş oluyoruz. Fark etmeden bu alışkanlığı edindiğimiz için, asansör kabini gelmeden kapı açıldığı takdirde bir aksilik olduğunu anlayarak binmeye çalışmama ihtimalimiz artıyor.

Asansörde ayna olmasının diğer bir sebebi de, genelde ufak olan asansörlerin hem estetik açıdan boğucu olması, hem de klostrofobisi olanların kendini bir nebze de olsa rahat hissetmesidir. Asansöre yerleştirilen ayna kabini iki kat daha büyük göstermektedir.