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Hindistan Başbakanı Modi: Artık yerleşik bir uzay gücüyüz

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi bugün yaptığı beklenmedik ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın artık "yerleşik bir uzay gücü" haline geldiğini söyledi.
Hindistan Başbakanı Modi: Artık yerleşik bir uzay gücüyüz

Modi, bir füze denemesinde alçak yörüngedeki bir uyduyu vurmayı başardığı için Hindistan'ın artık "yerleşik bir uzay gücü" olduğunu ve uzayın "süper ligi"ne girdiğini vurguladı.

Modi'nin konuşmasından kısa bir süre önce Twitter'da bir mesaj paylaşarak "önemli bir konuda ulusa sesleniş konuşması" yapacağını duyurması ancak içeriğinden söz etmemesi birçok spekülasyona neden olmuştu.

Modi, uydu tahrip füzesinin (ASAT) başarıyla fırlatılması sayesinde Hindistan'ın ABD, Çin ve Rusya'nın ardından ASAT teknolojisine sahip dördüncü ülke olduğunu vurguladı.

Modi bu sayede Hindistan'ın daha güçlü ve daha güvenli olacağını, barış ve uyumu geliştireceğini söyledi.

Uzayda silahlanma yarışı

BBC'nin savunma muhabiri Jonathan Marcus, bu gelişmeyi "uzayda silahlanma eğiliminin bir yansıması" olarak değerlendiriyor.

Marcus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusunun yeni bir kolu olarak 'Uzay Gücü' kurulması yönünde emir verdiğini hatırlatıyor.

Çin'in 2007'de benzer bir füze denemesinde uzaydaki bir meteoroloji uydusunu parçalaması, uzayda silahlanma yarışına yol açacağı endişesine neden olmuştu.

Ayrıca bu tür denemelerde ortaya çıkan enkazın sivil ve askeri uydu operasyonlarına zarar verebileceği uyarısı yapılıyor.

Hindistan testle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Modi'nin duyurusu, ülkede 11 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak genel seçimlerden birkaç hafta öncesine denk geldi.

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