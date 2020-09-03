Hindistan’da 83 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Hindistan, BBC’nin sorusuna yanıt olarak perşembe günü 83 bin 883 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini doğruladı.

Ülkedeki vaka sayısı böylece 3 milyon 800 binin üzerine çıktı. Hindistan, ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke. Brezilya’daki vaka sayısı Hindistan’dan yaklaşık 100 bin fazla.

Salgından en fazla etkilenen Maharashtra eyaletinde günlük vaka sayısı da rekor kırarak 17 binin üzerine çıktı.

Ancak uzmanlara göre bu sayılar gerçek verilerin çok altında çünkü ülke nüfusuna oranla yeteri kadar test yapılmıyor.

Mart ayından bu yana sert tedbirler alan Hindistan hükümeti, ekonomik sorunlarla mücadele edebilmek için yüksek vaka sayılarına rağmen kısıtlamaların hafifletilmesi takvimini uygulamaya devam ediyor.