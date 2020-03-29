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Hindistan'da koronavirüsle mücadelede yaratıcı yöntemler

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Hindistan'da koronavirüsle mücadelede yaratıcı yöntemler
Hindistan'da koronavirüsle mücadelede yaratıcı yöntemler

Hindistan’da karantina uygulamaları Salı günü başladı.

Yaklaşık 1.3 milyar nüfuslu ülkede yeni tedbirler halka, uygulama konmadan yalnızca 4 saat önce iletildi. Tedbirler üç hafta boyunca geçerli olacak.

Ülkede resmi olarak 900 teyitli koronavirüs vakası görüldü. Ama uzmanlar sayının çok daha fazla olduğundan endişeleniyor.

Resmi verilerle Hindistan, dünyada Covid-19 hastalığının en az görüldüğü ülkeler arasında.

Günlük hayatta tedbirlerin uygulandığını denetlemek amacıyla polis memurları görevlendirildi.

Cumartesi günü Chennai’da trafik polisi Rajesh Babu da virüs şeklindeki kaskıyla halka sokağa çıkmamaları uyarıları yaptı.

Fotoğrafları AFP/Getty Images foto muhabiri Arun Sankar çekti.

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