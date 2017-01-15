 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Hindistan'da tekne alabora oldu: 17 ölü

» »
Hindistan'da tekne alabora oldu: 17 ölü
Hindistan'ın doğusundaki Patna şehri yakınlarındaki bir nehirde 40 yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 17 kişi öldü, kaybolan 10 kişinin arama çalışmaları devam ederken 13 yolcu da sağ kurtarıldı.

Polis yetkilisi Chandan Kushwaha, dünkü olayda, dini bir festivalden dönenleri taşıyan teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını belirterek alabora olan teknedeki 40 yolcudan 17'sinin yaşamını kaybettiğini söyledi.

Sağ kurtulan 13 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden Kushwaha, kazada kaybolan 10 kişi için de arama kurtama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Teknenin 25 yolcu kapasiteli olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 18:17
  • Kuş gribi hızlıca yayılmaya devam ediyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:48
  • Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi08 Ocak 2017 Pazar 15:12
  • Volkswagen'de skandal!08 Ocak 2017 Pazar 12:07
  • 'Seks kölesi' heykeline tepkili Japonya, Güney Kore'deki elçisini çekti07 Ocak 2017 Cumartesi 17:10
  • Venezuela'daki kayıp askeri helikopter bulundu07 Ocak 2017 Cumartesi 12:23
  • Dev ton balığı açık artırmada 614 bin dolara satıldı06 Ocak 2017 Cuma 21:10
  • Çin'deki Grizu patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi06 Ocak 2017 Cuma 10:26
  • Çin'de New York Times uygulamasına erişim engellendi06 Ocak 2017 Cuma 09:44
  • 1 kilogram balık için 10 bin 700 lira ödedi!05 Ocak 2017 Perşembe 19:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti