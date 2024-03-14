  • BIST 8872.07
  • Altın 2231.803
  • Dolar 32.1202
  • Euro 35.0369
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Holguin güneydeki siyasi partilerle görüştü

» »
Holguin güneydeki siyasi partilerle görüştü
Holguin güneydeki siyasi partilerle görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, dün Güney Kıbrıs’ta siyasi partilerle bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Soruyor ve Not Alıyor” başlığı altında verdiği haberinde, BMGS Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dün Rum kesimindeki siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin detayları yazdı.

Gazete, Holguin’in dün AKEL, DİKO ve EDEK parti başkan ve yetkileriyle görüşmeler gerçekleştirerek, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aldığını belirtirken partilerin verdikleri genel yanıtların ise, “Türk tarafının, siyasi eşitlik gibi bazı taleplerinin, uluslararası hukuk temelinde kabul edilemeyeceği” şeklinde olduğunu öne sürdü.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Holguin’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Holguin’le 2017’den beridir devam eden çıkmazı ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini görüştüklerini söyledi.

Stefanu ayrıca, partisinin Kıbrıs sorunu ve Kıbrıslı Türklere yönelik görüşleri hakkında da Holguin’e bilgi aktardığını vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, görüşmede Holguin’in sorunlarına yanıt verdiklerini ve Kıbrıs sorununun tek çözüm yolunun, uzlaşılmış temel üzerinde bir çözüm bulunması olduğu görüşünü ilettiklerini söyledi.

Papadopulos ayrıca; “Türk tarafının, süreci bir çıkmaza sokmayı ve böylece, çözüm zeminini iki devletli çözüme çevirmeyi veya KKTC’nin tanınması çabalarına yeniden başlamayı veya KKTC’nin Türkiye’ye ilhakını amaçladığı” iddiasında da bulundu.

Öte yandan EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Holguin’le gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Holguin’in yönelttiği soruları yanıtladıklarını ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Holguin Brüksel ve Berlin’e gidiyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Holguin’in Kıbrıs’ta liderlerle bir veya iki görüşme daha gerçekleştireceğini, ardından ise Brüksel ve Berlin’e giderek AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün konuya ilişkin açıklamasında, Holguin’in Cumartesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le biraraya geleceğini açıkladı.

Gazete, Holguin’in yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilecek çalışma yemeğine de katılacağını, adadaki temaslarını tamamlamasının ardından ise AB yetkilileri ve Alman hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel ve Berlin’e gideceğini vurguladı.

Hristodulidis: “Tatar’la görüşmeye hazırım”

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’la Holguin’in de hazır bulunacağı bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Hristodulidis, Tatar’ın kabul etmesi durumunda kendisinin buna hazır olduğunu da vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Holguin Partilerle Temaslarını Tamamlıyor.”

Politis: “Birçok Sorunun Yanıtlanması Amacıyla Peş Peşe Temaslar.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’a 500 yıldan sonra ilk Katolik Piskopos atandı12 Mart 2024 Salı 11:05
  • Güney Kıbrıs 2 bin 247 kişiyi sınır dışı etti12 Mart 2024 Salı 10:59
  • Konstandinos Kombos, çalışma ziyareti için Lübnan’a gidiyor12 Mart 2024 Salı 09:42
  • Güney Kıbrıs 2 bin 247 kişiyi sınır dışı etti11 Mart 2024 Pazartesi 12:47
  • Ankete göre Güney Kıbrıs’taki en büyük sorun pahalılık09 Mart 2024 Cumartesi 13:34
  • Güney Kıbrıs’ta papaz skandalı… iki papaz taciz ve yolsuzlukla suçlanıyor08 Mart 2024 Cuma 16:16
  • Türkiye “BM Komitesini de oyuna dahil ediyor” iddiası07 Mart 2024 Perşembe 15:37
  • Güney Kıbrıs’ta okullarda uyuşturucu kullanımı endişe verici boyutta07 Mart 2024 Perşembe 14:13
  • Evine girmeye çalışan hırsızı vuran 82 yaşındaki kişiye iki buçuk yıl hapis cezası07 Mart 2024 Perşembe 13:20
  • İş insanına bombalı tuzak...07 Mart 2024 Perşembe 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti