Holguin güneydeki siyasi partilerle görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, dün Güney Kıbrıs’ta siyasi partilerle bir araya geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Soruyor ve Not Alıyor” başlığı altında verdiği haberinde, BMGS Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dün Rum kesimindeki siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin detayları yazdı.

Gazete, Holguin’in dün AKEL, DİKO ve EDEK parti başkan ve yetkileriyle görüşmeler gerçekleştirerek, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aldığını belirtirken partilerin verdikleri genel yanıtların ise, “Türk tarafının, siyasi eşitlik gibi bazı taleplerinin, uluslararası hukuk temelinde kabul edilemeyeceği” şeklinde olduğunu öne sürdü.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Holguin’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Holguin’le 2017’den beridir devam eden çıkmazı ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini görüştüklerini söyledi.

Stefanu ayrıca, partisinin Kıbrıs sorunu ve Kıbrıslı Türklere yönelik görüşleri hakkında da Holguin’e bilgi aktardığını vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise açıklamasında, görüşmede Holguin’in sorunlarına yanıt verdiklerini ve Kıbrıs sorununun tek çözüm yolunun, uzlaşılmış temel üzerinde bir çözüm bulunması olduğu görüşünü ilettiklerini söyledi.

Papadopulos ayrıca; “Türk tarafının, süreci bir çıkmaza sokmayı ve böylece, çözüm zeminini iki devletli çözüme çevirmeyi veya KKTC’nin tanınması çabalarına yeniden başlamayı veya KKTC’nin Türkiye’ye ilhakını amaçladığı” iddiasında da bulundu.

Öte yandan EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Holguin’le gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Holguin’in yönelttiği soruları yanıtladıklarını ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Holguin Brüksel ve Berlin’e gidiyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Holguin’in Kıbrıs’ta liderlerle bir veya iki görüşme daha gerçekleştireceğini, ardından ise Brüksel ve Berlin’e giderek AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün konuya ilişkin açıklamasında, Holguin’in Cumartesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le biraraya geleceğini açıkladı.

Gazete, Holguin’in yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilecek çalışma yemeğine de katılacağını, adadaki temaslarını tamamlamasının ardından ise AB yetkilileri ve Alman hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel ve Berlin’e gideceğini vurguladı.

Hristodulidis: “Tatar’la görüşmeye hazırım”

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’la Holguin’in de hazır bulunacağı bir görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Hristodulidis, Tatar’ın kabul etmesi durumunda kendisinin buna hazır olduğunu da vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Holguin Partilerle Temaslarını Tamamlıyor.”

Politis: “Birçok Sorunun Yanıtlanması Amacıyla Peş Peşe Temaslar.”