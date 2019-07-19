Hollanda Srebrenitsa katliamında suçlu olduğunu ‘kısmen’ itiraf etti

Hollanda’da Yüksek Mahkeme aldığı kararla, Srebrenitsa katliamı sırasında 350 kişinin ölümünden Hollanda’nın kısmen sorumlu olduğunu açıkladı.

Katliam sırasında 350 Bosnalı BM kampına sığınırken Hollanda askerleri tarafından dışarı atılmış ve katliama gönderilmişti.

Mahkemenin kararında 350 kişinin BM kampında sığınmasında bir engel olmadığı belirtilirken, Hollanda’nın insanları doğrudan katliamcıların eline bırakmış olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Sırplar Srebrenitsa'ya saldırılarını sıklaştırdıklarında, daha önce silahları toplanan Bosnalılar silahlarını geri almak için başvurduklarında Hollandalı komutanın bu talebi geri çevirdiği belirtiliyor. Hollandalıların, barış gücünün havadan müdahale edeceği iddiasına rağmen birkaç F-16 uçuşu dışında Srebrenitsa’ya müdahale de edilmemişti. Hollandalı askerler de yine soru işaretlerini güçlendirecek şekilde bir emirle kenti boşaltmışlardı.

Srebrenitsa katliamının Yugoslavya’da bulunan yabancı kuvvetlerce önünün açıldığı tartışması daha önce de gündeme getirilmişti. Sırp komutan Mladiç ve ordusu Srebrenitsa'ya ilerlerken, Boşnak güçlerinin komutanı Aliya İzzetbegoviç bu kentteki birliklerine çekilin emri vermişti. İzzetbegoviç, bu tutumundan dolayı Srebrenitsa polis şefi ve kentteki Boşnak Birlikleri'nin komutanı tarafından "katliama göz yummakla" suçlamıştı.