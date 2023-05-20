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Hollywood’un ünlü filmlerine ev sahipliği yapan ada 100 milyon dolara satışta

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Karayip Korsanları ve Casino Royale gibi Hollywood'un gişe rekorları kıran birbirinden ünlü filmlerinde görülen egzotik Bahama adası Little Pipe Cay, 100 milyon dolara satışa çıktı.
Hollywood’un ünlü filmlerine ev sahipliği yapan ada 100 milyon dolara satışta

Halk arasında Bombay-Sapphire Blue olarak adlandırılan ada, yemyeşil orman arazisiyle son derece cazip bir yer. 22 kişinin konforlu bir şekilde ağırlanabildiği ada, şimdi rekor bir fiyatla satışa çıkarak dikkat çekiyor.

İlk olarak 2018’de 85 milyon dolara satışa sunulan ada, 11 yatak odası ve 12 banyo sunan Manor House, Harbour Master, Beach Cottage, Buttonwood ve Sea Grape mülkleri olmak üzere dört konukevine sahip.

Ana evde olimpik boyutlu bir havuz bulunurken, tesiste ayrıca özel bir spor salonu ve spa da yer alıyor. Ayrıca bir helikopter pisti, deniz uçağı ve süper yatları barındırabilen derin su iskelesi de bulunuyor.

Ada, Bahamalar’daki takımada Exumas’taki 365 adadan biri. Little Pipe Cay’in bir aile tatili veya sağlam bir yatırım olarak mükemmel olduğu belirtiliyor. Little Pipe Cay ayrıca Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield’ın evine de komşu bir ada.

100 milyon dolarlık mülkün potansiyel alıcısı ise gösteri dünyasının sansasyonel ismi Kim Kardashian olabilir.

Little Pipe Cay’in 100 milyon dolarlık fiyatıyla Bahamalar’daki bir ada için en pahalı fiyata sahip olduğu bildiriliyor.

Piyasada, talep fiyatı yarım milyon dolar ile 62 milyon dolar arasında değişen toplam 75 Bahama adası var ve hepsi de kiralanmış durumda, ancak Little Pipe Cay bağımsız bir ada.

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