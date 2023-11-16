  • BIST 7792.27
  • Altın 1817.833
  • Dolar 28.6604
  • Euro 31.2445
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi

»
Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edil
Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye edildi

Agos Gazetesi’nin Gen

İYİ HALDEN TAHLİYE

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi.

Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi. Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi. (DHA)

el Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Anayasa Mahkemesi birçok yanlışları arka arkaya yapar hâle geldi; Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez10 Kasım 2023 Cuma 09:37
  • Özgür Özel'den adalet nöbeti açıklaması: 15 Temmuz'da topla tüfekle yapılan darbe girişimi, bugün Yargıtay tarafından kalemle, imzayla yapılıyor10 Kasım 2023 Cuma 08:35
  • Bakan Fidan: KKTC'nin hakları için var gücümüzle çalışacağız10 Kasım 2023 Cuma 08:34
  • Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem09 Kasım 2023 Perşembe 08:25
  • Tüketiciyi aldatan reklamlara 12 milyon lira ceza08 Kasım 2023 Çarşamba 13:29
  • İstanbul'da sağanak bekleniyor08 Kasım 2023 Çarşamba 08:37
  • Boğaziçi Üniversitesi İsrail'deki kurumlarla akademik işbirliği yapmayacak07 Kasım 2023 Salı 19:45
  • TBMM'den İsrail ürünlerine boykot kararı07 Kasım 2023 Salı 09:26
  • Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferi planlanıyor06 Kasım 2023 Pazartesi 20:15
  • Kanser hastaları ve durumu acil olan Gazzelilerin Türkiye'ye transferi planlanıyor05 Kasım 2023 Pazar 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti