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Hristodulidis: "Elçiliğimiz de hasar gördü: Patlamada yaralananları kabul etmeye hazırız"

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Hristodulidis: "Elçiliğimiz de hasar gördü: Patlamada yaralananları kabul etmeye hazırız"
Hristodulidis: "Elçiliğimiz de hasar gördü: Patlamada yaralananları kabul etmeye hazırız"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaralananları Kıbrıs'taki hastanelere kabul etmeye ve Beyrut'a sağlık personeli göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nikos Hristodulidis, "Yaralıları tedavi için kabul etmeye ve gerekirse Beyrut'a sağlık ekipleri göndermeye hazırız" dedi.

Hristodulidis, patlama sırasında kapalı olan Beyrut'taki Kıbrıs Büyükelçiliği binasının da önemli hasar aldığını ekledi.

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