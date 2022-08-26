  • BIST 3.146,10
  • Altın 1015.026
  • Dolar 18.1818
  • Euro 18.1768
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

HSK Gülşen açıklaması yaptı: Yargı bağımsızlığına saygı gösterin

»
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından yaşanan tartışmalar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
HSK Gülşen açıklaması yaptı: Yargı bağımsızlığına saygı gösterin

Şarkıcı Gülşen’in dört ay önce verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanmasına tepkiler artarken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), “hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu” açıklaması yaptı.

Kurulun internet sitesinden yapılan duyuruda, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması zarureti doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 138. maddesinde, “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.” hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

HSK açıklamasında, “Anayasa’nın 138. maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merve Dizdar yeni dizisi Faro ile ekranlara dönüyor23 Ağustos 2022 Salı 10:46
  • Atatürk dizisine La Casa de Papel'in Helsinki'si Darko Peric katıldı23 Ağustos 2022 Salı 09:46
  • İmparator 1. Petro’nun mumyalanan kalbi yüzyıllar sonra Brezilya'da23 Ağustos 2022 Salı 09:42
  • Işık Kitabevi Kitap Fuarı yarın başlıyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
  • Kurt Cobain'in kızı Frances Cobain: Bu yaşa geleceğimden emin değildim20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:42
  • Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor19 Ağustos 2022 Cuma 21:07
  • 10.GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR19 Ağustos 2022 Cuma 14:46
  • Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı19 Ağustos 2022 Cuma 11:15
  • Kültür Dairesi Dünya Fotoğrafçılık Günü nedeniyle yarın etkinlik düzenliyor18 Ağustos 2022 Perşembe 13:16
  • Ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen 81 yaşında hayatını kaybetti17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti