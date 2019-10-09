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HTKS: Hükümet sermaye yandaşı bir tavırla çalışanların alacaklarına göz dikti

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"UBP-HP Hükümet’i devletin kaynaklarını öncelikli olarak din işlerine ve askeri harcamalara kullanmaktadır" diyen Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yazılı bir açıklamayla UBP-HP hükümetini eleştirdi.
HTKS: Hükümet sermaye yandaşı bir tavırla çalışanların alacaklarına göz dikti

Yazılı açıkjlamada şu ifadelere yer verdildi:

Her sene yeni bir bahane ile çalışanların hayat pahalılığına göz diken önceki Hükümetler gibi, mevcut UBP-HP Hükümeti de sermaye yandaşı bir tavırla kendilerinden bekleneni ortaya koyarak çalışanların alacaklarına göz dikmiştir. Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanı Tolga Atakan’ın da itiraf ettiği üzere devletimiz vergi toplamaktan aciz, öncelikleri yeme, içme ve gezme olan, har vurup harman savuran bir yönetici şürekasına sahiptir. Hal böyleyken devlet bütçesinin toparlanması zaten pembe bir hayalden ibarettir. Halkımızın öncelikli beklentisi olan yol, sağlık, eğitim gibi acil konular yıllardır çözüm beklerken UBP-HP Hükümet’i devletin kaynaklarını öncelikli olarak din işlerine ve askeri harcamalara kullanmaktadır. Bu nedenle sayın Atakan’ın kaynak bulamamasına kendi haricinde kimse hayret etmemektedir. 

Ülkemizin zenginleri, “Dünyanın en zenginleri” listesine girmesine rağmen K.K.T.C. vergi listelerinde mercekle arasanız bulamazsınız. Sırf vergi ödemesin diye üniversite açmayan zenginimiz kalmadı. Vergi kaçırmayana enayi gözüyle bakılan bir ülkede yaşıyoruz. Doğru düzgün vergi veren sigorta yatıran iş insanı bir elin parmaklarından az. Kumarhanelere giren çıkan paradan devletin haberi bile yok. Kısacası Hükümet’imiz oy kaybederim diye toplamaya korktuğu vergileri toplasa, gidip kimseye el açmak, yalvarmak zorunda kalmayacak. Bu vesile ile Sn. Atakan da kaynak açığını yanlış yerde arama hatasına düşmeyecek. Sn. Bakan’a ve Hükümet’imize tekrardan hatırlatmaya gerek duyuyoruz, bu sermaye yandaşı tavır devam ettiği sürece bizim tavrımız nettir. ERCAN’DA İŞ YAVAŞLATMA ve GREV! Tercih sizindir.

 

 

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