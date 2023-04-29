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Hüseyin Özinal 'ın 13’üncü kişisel sergisi "Nothing is Going to Hurt You" açıldı

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Sergi 22 Haziran’a kadar Art Rooms’da ziyaret edilebilecek
Hüseyin Özinal 'ın 13’üncü kişisel sergisi "Nothing is Going to Hurt You" açıldı

Hüseyin Özinal'ın 13. kişisel sergisi, "Nothing is Going to Hurt You" dün akşam Art Rooms’da açıldı. Sergi, Özinal’ın son üç yılda farklı tekniklerle üretilen, toplamda 4 bin 749 çalışması arasından seçilmiş eserlerin yanı sıra, fotoğraf ve cam heykelleri bir araya getiriyor.

Özinal’ın açıklamasına göre, Küratörlüğünü Oya Silbery’nin üstlendiği sergide ayrıca Rahme Veziroğlu’nun görsel araştırma nitelikli bir videosu da yer alıyor.

Kavramsal açıdan "Nothing is Going to Hurt You" sergisi ölümü yalnızca bir yüzleşme olarak ele almıyor. ayrıca ölüme karşı yaşamı, ölüme karşı umutsuz/umarsız direnişi ve ölüm üzerinden hayata bakışı sanat pratiği anlamında obsesif bir şekilde araştırıyor.

Serginin açılışının ardından yayınlanacak sergi kitabı Esra Plümer Bardak, Evren İnançoğlu, Anber Onar ve Pervin Yiğit’in, Özinal’ın çalışmaları üzerine yazdıkları inceleme yazılarını içerecek.

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Sergi 22 Haziran’a kadar Girne Art Rooms’da ziyaret edilebilecek.

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