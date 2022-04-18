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Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini canlandırırken öldü: İzleyenler ne olduğunu anlayamadı

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Nijerya'da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini yeniden canlandıran bir gösteri sırasında trajik bir ölüm yaşandı. İzleyiciler ilk önce ne yaşadıklarını anlayamazken, olanları performansın parçası sandı.
Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini canlandırırken öldü: İzleyenler ne olduğunu anlayamadı

Nijerya’nın güneydoğusundaki Nekede’deki Clariantian Üniversitesi ruhban okulunda rahip olmak için eğitim alan 25 yaşındaki Sule Ambrose, İsa’nın çarmıha gerilmesini canlandırdığı bir gösteri sırasında hayatını kaybetti.

25 yaşındaki Sule Ambrose, Nijerya’nın güneydoğusundaki Nekede’deki Clariantian Üniversitesi ruhban okulunda rahip olmak için eğitim alıyordu.

Ambrose, İsa’nın çarmıha gerilme sahnesi için beyaz bir toga giydi ve sahnedeyken bir anda yere yığıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, izleyiciler ilk olarak bunun performansın bir parçası olduğunu düşündü. Görgü tanığı Micheal Eluwa, yerel basına yaptığı açıklamada, “Başlangıçta bunun bir şaka olduğunu ve gösterinin bir parçası olduğunu düşündük. Ayağa kalkamadığını fark ettiğimizde bunun ciddi bir durum olduğunu anladık. Onu hemen en yakındaki hastaneye götürdük.” dedi.

Student dies during Jesus crucifixion re-enactment as audience think it's part of show - World News - Mirror Online

Ambrose’un durumunun kötüye gitmesi üzerine daha gelişmiş bir hastaneye sevk edildiği belirtilirken, burada hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni ise henüz bildirilmedi.

Üniversite öğrencisinin trajik ölümü, önde gelen bilim insanlarının, İsa’nın çarmıhı taşırken omzunu çıktıktan sonra öldüğü yönündeki teorilerini akıllara getirdi. Emekli nörolog Patrick Pullicino, İsa’nın ölümüne en büyük etkenin omzundaki yaralar olduğunu öne sürmüştü.

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