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IBM’in geliri ilk çeyrekte arttı

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ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi.
IBM’in geliri ilk çeyrekte arttı

IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 14,3 milyar dolara çıktı. IBM 2022’nin ilk çeyreğinde 14,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 927 milyon dolara yükseldi. IBM’in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 733 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 73 sent olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,02 dolar olarak kaydedildi. 

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