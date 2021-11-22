İki dev ülke petrol rezervlerinde ortak hamleye hazırlanıyor!

Küresel petrol piyasalarında dikkatler stratejik petrol rezervlerine yönelik adımlara çevrilirken, bu konuda Japonya ve ABD'nin birlikte rezerv satışı yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Japonya ve ABD, Japon Yomiuri gazetesine göre, fiyat artışlarını önlemek amacıyla bu hafta petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına ilişkin ortak bir açıklama planlıyor.

Yomiuri gazetesi, Pazar günü hükümet kaynaklarında dayandırdığı haberinde, hükümetin yasal kısıtlamaları dikkate almadan satabileceğini düşündüğü fazla rezervin bir kısmını kullanıma açmayı değerlendirdiğini kaydetti.

Başbakan Fumio Kishida, önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin bu sorunla mücadele için diğer ülkelerle eşgüdüm içinde atılabilecek adımları değerlendirmekte olduğunu söylemişti.

Japonya yasal miktardan fazlasını tutuyor

Japonya’da Petrol Stoklama Yasası yüksek fiyatlardan dolayı rezervlerden satış yapılmasına izin vermezken, hükümet ve özel sektör şimdilerde yasada öngörülen minimum miktardan daha fazla rezerv tutuyor.

Büyük petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC + koalisyonunun üretimin artırılmasına ilişkin çağrıları reddetmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Ekim sonu varil başına 85 dolar ile yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatlarını aşağı çekmek için tüketici ülkelerin stokları kullanmasına yönelik uluslararası destek oluşturmaya çalışıyor.

Bloomberght.