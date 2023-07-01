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İki Farklı Bölgede Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Bölgede Yangın Çıktı

1.         30.06.2023 tarihinde, saat 17.15 sıralarında, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Barış Yuca Motors Ltd. isimli oto kaporta dükkanı içerisinde tamir maksatlı bulunan bir salon aracın motor bölümünde meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan üç salon araç tamamen, üç araç ise muhtelif yerlerinden kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangında ayrıca iş yerinin garaj kapısı, pencere camları, stor perdeleri, 10 adet projektör, 10 adet güvenlik kamerası, elektrik tesisatı hasar görürken, iş yeri içerisinde bulunan 2 adet papağan yanarak telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2.         30.06.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Cafes” isimli iş yerinde, faal durumda unutulan fritöz makinesi içerisindeki yağın aşırı ısınmasından dolayı yangın meydana geldi Yangın, çevre sakinleri tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürdü. Çıkan yangın sonucu; bir adet fritöz makinesi, 1 adet benvari ve 1 adet döner makinesi yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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