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İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

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İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da geçen yıl mayıs ayında 5 yaşındaki kızı Beren'i boğarak, 7 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Lütfiye Alver, Adi Tıp Kurumu'nun 'akli dengesi yerinde' raporu vermesinin ardından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda ev kadını Lütfiye Alver, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olan eşi işteyken evde kızı Kübra'yı bıçaklayarak, Beren'i ise boğarak öldürmüştü. Lütfiye Alver daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Olaydan bu yana tutuklu bulunan Alver, cuma günü Ankara 31'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Duruşmada eşi Zekeriya Alver, yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Alver'in, akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki raporu okudu. Sanık Alver rapor hakkında, "O anki ruh halimle şu anki ruh halim aynı olamaz. Olay sonrası ilaç kullandım, tedavi gördüm. Şimdi iyiyim. Olay sırasında ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

"Olaydan sonra 'Eşim yapmaz, Lütfiye yapmaz' dedim ama"

Raporla ilgili söz verilen şikayetçi Alver'in eşi Zekeriya Alver, "Ben sana yanlış yapmadım, sadece sevdim. Olaydan bir gün önce eşimle tartıştım; ama asla kavga etmedim. Olaydan sonra 'Eşim yapmaz, Lütfiye yapmaz' dedim. Ama cezai ehliyeti yerindeyse, ruh hali sağlıklıysa Allah'ından bulsun. Ondan şikayetçiyim" diye konuştu.

Sanık: Kararın bugün verilmesini istiyorum, bitsin Hâkim Bey

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, Beren Alver'i eşarpla boğarak, Kübra Alver'i ise bıçaklayarak öldürdüğünün anlaşıldığını, bu kapsamda sanığın 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanığın avukatı, savunma için ek süre talebinde bulundu. Ancak sanık Alver, "Ben kararın bugün verilmesini istiyorum. Bitsin hakim Bey" dedi.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti tam olduğu yönündeki Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda sanık Alver'e iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, indirim uygulanmasına yer olmadına hükmetti.

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