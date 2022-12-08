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İklim aktivistlerinden La Scala Operası’na boyalı saldırı

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İklim aktivistleri, İtalya'nın Milano kentindeki ünlü La Scala Operası'nın girişine boya döktü.
İklim aktivistlerinden La Scala Operası’na boyalı saldırı

Son aylarda dünyanın dört bir yanında ve İtalya’da ünlü sanat eserlerini ve sergilerini hedef alan iklim aktivistleri, son eylemlerini bu akşam sezon açılışını yapacak dünyaca ünlü La Scala Operası’nda gerçekleştirdi.

“Son Nesil (Ultima Generazione)” olarak anılan bir grup aktivistin, sabah erken saatlerde opera binasının önüne farklı renklerdeki boyalar fırlatırken, binanın panolarına ve kapılarına zarar verdikleri görüldü.

Bazı eylemciler de opera binasına “Son Nesil: Gaza Hayır, Kömüre Hayır” yazdı.

Milano kentinin bağlı olduğu Lombardiya Bölgesel Yönetiminin başkanı Attilio Fontana, iklim aktivistlerinin eylemini “ahmakça ve mantıksız” olarak niteledi.

İklim aktivistleri, yakın zamanda yine Milano’da ABD’li sanatçı Andy Warhol sergisinde yer alan otomobile 8 kilo un dökmüş, Roma’da sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un “Ekici (The Sower)” isimli esere sebze püresi fırlatmış, Norveç'te Edvard Munch’un “Çığlık”, Hollanda'da Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız”, Almanya'da Fransız ressam Claude Monet’in “Les Mueles” (Saman Yığınları), İspanya'da da İspanyol ressam Francisco de Goya’nın “La maja desnuda” (Çıplak Maya) ve “La maja vestida” (Giyinik Maya) tablolarına yönelik eylem yapmıştı.

Öte yandan, basında bu akşam Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği “Boris Godunov” operasıyla sezon açılışı yapılacak La Scala Operası’ndaki gala gecesine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ursula von der Leyen’in katılacağı belirtilirken, gösterim öncesinde operanın dışında hükümete yönelik protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. 

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