İlk tercih bile değillerdi, hepsi Oscar kazandı

Oscar Ödülü kazanmak hiç de kolay değil. Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak neredeyse pek çok oyuncu için hayal olan heykelciğe giden yol için bazen tesadüflerin de yardımı gerekiyor.

Ödülü kazanan çoğu oyuncu için “bu rol tam da onun için yaratılmış” denebilir, oysa işler her zaman böyle ilerlemiyor ve yapımcıların, yönetmenlerin hiç aklında yokken ikinci bir seçenek devreye girebiliyor. İşte bu ikinci seçeneklerden bazıları da o kadar iyi performanslar sergiliyor ki sonunda Akademi’nin ödülüne layık görülüyor.

Hiç hesapta yokken hem o rolü kapan hem de sonunda Oscar’ı kazanan o isimler…

LADY GAGA

Başrollerini Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın paylaştığı romantik dramanın 2018 versiyonu Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born), aslında yıllarca geliştirilme aşamasındaydı. Bu süreçte de sık sık basına yansıyan haberleriyle dikkat çekti. Özellikle de Lady Gaga’nın canlandırdığı Ally Maine rolüyle ilgili… Haberlere göre Maine için düşünen ilk isim Oscar’ı da bu filmdeki performansıyla kazanan Gaga değil.

Beyoncé ve hatta Jennifer Lopez gibi isimlerle filmin yeni uyarlamasının beyaz perdede yeniden seyirci ile buluşması düşünülürken sonunda rol de Oscar heykelciği de Lady Gaga’nın oluyor.

SANDRA BULLOCK

Kör Nokta (The Blind Side) filmiyle Oscar’ı kazanan Sandra Bullock, beyaz perdenin tercih edilen isimlerinden olsa da bu rol için ilk düşünülen isim aslında farklıymış. Los Angeles Times’ın haberine göre; ilk olarak Julia Roberts, 2006 yılında filmin senaryosunu aldı, ancak ilgi göstermedi. Roberts’tan sonra rol Sandra Bullock’a gitti ve 2010 yılında Oscar Ödül Töreni’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görüldü.

RUSSELL CROWE

New York Times’ın haberine göre; Ridley Scott’ın yönetmenliğini yaptığı Gladyatör filminde Maximus rolünü aslında Mel Gibson kabul etmişti. Ancak ne olduysa oldu ve rol Russell Crowe’un oldu. Crowe, Gladyatör filmi ile adeta fenomen haline geldi ve Oscar’da da “en iyi erkek oyuncu” ödülünü almayı başardı.

TOM HANKS

Forrest Gump hiç şühesiz Tom Hanks’in en ikonik rollerinde biri. Ancak rol aslında önce John Travolta’ya teklif edilir. Travolta, rolü reddeder ve sonunda da teklif Hanks’e gider.

Üstelik Hanks’in Oscar’a aday olduğu yıl Travolta da rakibiydi; ancak ödül Hanks’e gitti.

HALLE BERRY

Kesişen Yollar (Monster’s Ball) filmindeki rolüyle Akademi’den “en iyi kadın oyuncu” ödülünü kazanan ilk siyah kadın oldu. Ancak Berry’den önce rol ilk olarak bu yıl da adaylar arsında yer alan Angela Bassett’a teklif edilmişti.

CASEY AFFLECK

Matt Damon, Kenneth Lonergan’ın yönettiği Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filminde yapımcıydı, ama aslında onun da başrolde olması bekleniyordu.

Damon’ın diğer projelerdeki taahhütleri yüzünden rolü bırakması gerekince arkadaşı Casey Affleck’e rolü teslim etti ve Affleck de Oscar’ı kazanmış oldu.

EMMA STONE

La La Land’de Ryan Gosling’in yanında başka birini hayal etmek zor, ancak aslında projenin başlangıç aşamasındayken, Mia Dolan rolü için Emma Watson düşünülüyordu. Watson’ın o dönemde Güzel ve Çirkin filmi için teklifi kabul etmesi üzerine rol Stone’a gitti.

GWYNETH PALTROW

Gwyneth Paltrow, Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) filmindeki Viola de Lesseps rolüyle “en iyi kadın oyuncu” ödülünü kazandı, ancak Paltrow verdiği bir röportajda aslında ikinci tercih olduğunu anlattı: “Teklif ettikleri ilk kişi bendim. Ancak korkunç bir ayrılık yaşıyordum ve senaryoyu okumadım bile.”

Teklif Paltrow’dan sonra Kate Winslet’a götürüldü, o da reddedince Paltrow senaryoyu yeniden okudu, role aşık oldu ve yapımda yer almayı kabul etti.

JENNIFER LAWRENCE

Filmin yapımcılarından Harvey Weinstein’ın 2014 yılında yaptığı açıklamalara göre Anne Hathaway’in başlangıçta Umut Işığım’da (Silver Linings Playbook) Tiffany Maxwell olarak yer alması gerekiyordu. Ancak Hathaway projeden ayrıldı ve sonunda Lawrence onun yerini aldı.

JACK NICHOLSON

1983 yapımı Sevgi Sözcükleri (Terms of Endearment) filmindeki Garrett Breedlove rolü için Burt Reynolds’a gidildi ama Reynolds reddetti. Ünlü oyuncu daha sonra bundan çok pişman olduğunu da belirtti: “En çok buna pişmanım çünkü gerçek bir oyunculuk rolüydü.”

Reynolds’tan sonra Nicholson rolü kabul etti ve 1984’te “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında Oscar kazandı.

JODIE FOSTER

Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) sinema dünyasının klasikleri arasına girerken filmdeki performansıyla Jodie Foster da adeta iz bıraktı. Foster’dan önce ise Michelle Pfeiffer, Meg Ryan ve Laura Dern gibi isimler rol için düşünüldü.