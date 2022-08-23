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İmparator 1. Petro’nun mumyalanan kalbi yüzyıllar sonra Brezilya'da

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Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Petro’nun muyalanan kalbi, ülkenin Portekiz’den bağımsızlığını ilan edişinin 200. Yıldönümü şerefine başkent Brezilya’ya götürüldü.
İmparator 1. Petro’nun mumyalanan kalbi yüzyıllar sonra Brezilya'da

Formaldehitle dolu bir cam şişede korunan kalp, Portekiz’den askeri bir uçakla Brasilia’ya götürüldü.

Dışişleri Bakanlığı’nda kamuya açık şekilde sergilenmeden önce askeri bir törenle devir teslim töreni yapılacak olan kalp, Brezilya’da kalmayacak. Bağımsızlık günü kutlamalarının ardından Portekiz’e geri gönderilecek. 

Protekiz hükümeti, yüzyıllardır saklanan kalbin Porto’dan çıkarılıp Brezilya’ya gönderilmesine ilk kez izin verdi. Kalp, askeri uçakla Porto Valisi Rui Moreira’nın eşliğinde Latin Amerika ülkesine götürüldü. 

Brezilya Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Alan Coelho de Sellos, “Kalp bir devlet başkanı gelmiş gibi karşılanacak, kalbe 1. Dom Pedro hâlâ hayatta ve aramızdaymış gibi davranılacak.” dedi. 

Kalp için, devlet başkanlarının resmi ziyaretlerine yapılan top ateşi ve askeri tören eksiksiz düzenlenecek. Dom Pedro tarafından bestelenen Brezilya Milli Marşı da tören sırasında okunacak.

Dom Pedro 1798’de Portekiz’in kraliyet ailesi mensubu olarak dünyaya geldi. O dönem Brezilya toprakları Portekiz yönetimine bağlıydı. Kraliyet ailesi, Fransa Kralı Napolyon’un Portekiz’i işgalinden kaçmak için Brezilya’ya gitmişti. 

1821’de işgal sona erdiğinde aile Protekiz’e geri döndü. Ancak Portekiz Kralı 6. John, oğlu Dom Pedro’yu Brezilya’da  bıraktı. 22 yaşındaki Dom Pedro, böylece Brezilya’yı “kral naibi” olarak yönetmeye başladı.

Bir yıl sonra genç prens, Portekiz parlamentosundan bağımsızlığını ilan etti, ülkesine geri dönmesi talebini reddetti ve Brezilya’nın artık bir koloni olmayacağını duyurdu.

7 Eylül 1822’de Brezilya’nın bağımsızlık bildirisini yayımladı ve kısa bir süre sonra da Brezilya İmparatoru olarak taç giydi. 

Birkaç yıl sonra kızının Portekiz tahtına geçmesine yardım olmak için Portekiz’e geri döndü ve burada 35 yaşındayken tüberkülozdan hayatını kaybetti. 

Ölüm döşeğindeyken Dom Pedro, ölümünün ardından kalbinin vücundan çıkarılıp mumyalanarak Porto’da saklanmasını istedi. İsteği yerine getirildi, mumyalanan kalp Our Lady of Lapa kilisesinde saklandı.

Vücudu ise 1972’de, bağımsızlığın 150. yıldönümünde Brezilya’ya götürülerek São Paulo’da bir türbeye gömüldü.

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