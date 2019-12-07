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İneğe ceza geldi, ehliyetini alacağız!

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'Ceza gelince şok oldum. Hiç duyulmadık bir şey.'
İneğe ceza geldi, ehliyetini alacağız!

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç’a, 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik ceza tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç, cezanın ineğine yazıldığını gördü.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Duran Altunç, ineğine yazılan ceza tebligatını görünce neye uğradığını şaşırdı.

“EHLİYETİNİ ALALIM”

Yaşadığı olayı İHA'ya anlatan Duran Altunç, “Böyle bir ceza yedik. Olmadık bir ceza. En sonunda oğluma git de, ‘Bunun ehliyetini alalım' dedim. Ehliyetini alırsak ceza yazmazlar. Başka yapacak bir şey yok. Olay bu. Ceza gelince şok oldum. Hiç duyulmadık bir şey. Bu olaya kimse inanmaz. İnanacak bir şey değil. Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu? Çok kişi beni aradı.

“CEZA NEYSE ÖDEYECEĞİZ”

Arayanlar ‘Böyle bir şey var mıymış? Hiç duymadık' diyorlar. Hakikaten duyulmadı. Biz duymadık. Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birinin küpesi tutuyor ama diğer küpe bizim değil. Kar yağmadan önce otlanıyorlardı ama kar yağdıktan sonra gidemedi. İçeride kaldılar. Cezada yola çıktığı söyleniyor ama biz hayvanları hiç boş bırakmadık. Devamlı yanında bulunduk” diye konuştu.

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