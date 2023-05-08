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İngiliz Kraliyet Ailesi veliahtı rock müzik hayranı çıktı

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Babası Kral 3. Charles'ın hafta sonu gerçekleşen görkemli taç giyme töreni ve kutlamaların ardından Prens William, dokuz yaşındaki oğlu George hakkında şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.
İngiliz Kraliyet Ailesi veliahtı rock müzik hayranı çıktı

Pazar günü Windsor Şatosu’ndaki taç giyme töreni konseri öncesinde yaptığı gezinti sırasında konuşan Birleşik Krallık tahtının bir numaralı veliahtı ve Galler Prensi William, oğlunun AC/DC ve Led Zeppelin’i çok sevdiğini söyleyerek şaşırttı.

New York Post’un haberine göre, Rock Korosu üyesi Caroline Mulvihill, “Rock Korosu’nda yaptığımız müzik türünden bahsediyorduk ve Will bize evlerinde çok çeşitli müzik zevkleri olduğunu söyledi” dedi.

Mulvihill, Prens William ve Kate Middleton’ın çocukları Prens George’un AC/DC ve Led Zeppelin’i çok sevdiğini duymanın oldukça ilginç olduğunu da ekledi.

Prens George, büyükbabası Kral 3. Charles’ın taç giyme töreninde cüppesinin eteklerini taşıdı.

TAÇ GİYME TÖRENİNDE ROL ALDI

Cumartesi günü, Kral 3. Charles (74), Westminster Abbey’deki tarihi bir törenle resmen hükümdar ilan edildi.

Kral Charles, hükümdarlığı, geçen eylül ayında vefat eden annesi Kraliçe II. Elizabeth’ten devraldı. Torunu Prens George da, taç giyme töreninde “Page of Honour” olarak kilit bir rol aldı.

“Page of Honour”ın işi, Kral’ın Westminster Katedrali’ndeki koridorda yürürken uzun cüppesinin eteklerine takılıp düşmemesini sağlamaktı. Müstakbel kral George, törende İngiltere Kralı büyükbabasını korumak için küçük bir kılıç da taşıdı.

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