 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.848
  • Altın 146,764
  • Dolar 3,5925
  • Euro 3,9083
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

İngiliz şarkıcı Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi

» »
İngiliz şarkıcı Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi
İngiliz şarkıcı Elton John'un Güney Amerika turnesinde "ölümcül etkiye sahip bir bakteri" kaptığı ve turneyi yarıda keserek ülkesine döndüğü bildirildi.

John'un menajeri, Güney Amerika turnesinin sonunda kaptığı bakteri nedeniyle iki gün yoğun bakımda tutulan John'un, tedavi için İngiltere'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi.

İngiliz şarkıcının gelecek 2 hafta boyunca ABD'de vermesi planlanan 9 konserinin iptal edildiği de belirtildi.

Elton John'un kaptığı bakterinin niteliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, 70 yaşındaki şarkıcının 3 Haziran'dan sonra sahnelere döneceği ifade edildi.

"Sir" unvanına sahip İngiliz şarkıcı, dünya çapında 200 milyonu bulan albüm satışıyla popüler müzik tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doktordan MS hastasına ahlaksız teklif: benimle ilişkiye girersen iyileşirsin24 Nisan 2017 Pazartesi 14:09
  • Fransa seçimlerinde FEMEN'den çıplak protesto!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:07
  • İngiliz kadın, üçüzlerine farklı zamanlarda hamile kaldı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:00
  • Fransa Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday Macron, evliliği ile gündemde24 Nisan 2017 Pazartesi 13:57
  • Yeni Zelanda'da kabine değişikliği24 Nisan 2017 Pazartesi 11:51
  • Fransa'da Macron ve Le Pen ipi göğüsledi24 Nisan 2017 Pazartesi 11:19
  • Fransa'da Macron ve Le Pen cumhurbaşkanlığı için yarışacak24 Nisan 2017 Pazartesi 11:13
  • Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı23 Nisan 2017 Pazar 23:47
  • Kraliçe 91’inci yaşını kutladı22 Nisan 2017 Cumartesi 13:02
  • Yunanistan 60 sığınmacıyı geri gönderdi22 Nisan 2017 Cumartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti