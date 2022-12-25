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İngiliz The Sun gazetesi Meghan Markle ve Harry’den özür diledi

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Ünlü İngiliz yorumcu ve köşe yazarı Jeremy Clarkson'ın yazdığı makale yüzünden The Sun gazetesi İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Harry ve Meghan Markle'dan özür diledi.
İngiliz The Sun gazetesi Meghan Markle ve Harry’den özür diledi

İngiltere’nin sansasyonel içeriği ile ünlü tabloid gazetesi The Sun, köşe yazarı Jeremy Clarkson’ın Sussex Düşesi Meghan Markle’dan “nefret ettiğini” söylediği ve büyük tepki çeken köşe yazısı nedeniyle özür diledi ve yazıyı gazetenin internet sitesinden sildi.

Prens Harry ve Meghan’ın Netflix belgeseli hakkında yazan Clarkson, Meghan’dan “hücresel düzeyde” nefret ettiğini ifade etmişti.

Clarkson’un yazısında en fazla tepki çeken cümleleri, Game Of Thrones dizisindeki kraliçenin kent sokaklarında çıplak yürütülüp üzerine dışkı atıldığı “utanç yürüyüşü” sahnesinin aynısını Meghan’ın hak ettiğini de yazması olmuştu.

Köşe yazısının ardından 18 bine yakın kişi, Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı ile iletişime geçerek yazıyı şikayet etmişti.

Meghan ve Harry’nin sözcüsü ise yazının kaldırılmasının bir anlamı olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sun’dan yetkililer bizimle iletişime geçerek özel olarak özür dilemedi. Dolayısıyla bu hamlenin bir halkla ilişkiler çalışmasından başka bir şey olmadığını düşünüyoruz” denildi.

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