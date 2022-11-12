İngilizler 50 bin mülteciyi lüks otellerde ağırlıyor

İngiltere’nin yaklaşık 50 bin mülteciyi otellerde barındırmak için günde 6.8 milyon sterlin (150 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.

Great Hallingbury Malikanesi 50 göçmeni barındırmak için İngiliz hükümeti tarafından devralındı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiliz hükümetinin göçmenlerin konaklaması için en az 200 oteli devraldığı düşünülüyor.

YENİ ANLAŞMA YOLDA

Öte yandan, sığınmacıların tatil yerlerinin yanı sıra karavan parklarına, askeri üslere ve hatta üniversite yurtlarına dağıtılması tartışılıyor. Boş hükümet binalarının geçici konutlara dönüştürülmesi de gündemde.

Dört yıldızlı bir otel olan Stoke Rochford Hall’da da göçmenler kalıyor.

İngiltere’nin önümüzdeki hafta Fransa ile insan kaçakçılarının teknelerinin suya inmesini önlemek için devriyeleri artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Anlaşmanın, İngiltere’nin, Fransa’nın kıyı şeridi boyunca devriyeleri finanse etmesine yardımcı olmak için fazladan 80 milyon sterlin daha ödemesini içerecek.