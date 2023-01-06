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İngiltere Başbakanı Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini görüşmeye çağırdı

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini 9 Ocak Pazartesi günü görüşmeye davet ederek müzakerelerin yapıcı olmasını umduğunu bildirdi.
İngiltere Başbakanı Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini görüşmeye çağırdı

Sunak, başkent Londra'daki okulu ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışanların maaş artışlarında ülke için neyin makul ve karşılanabilir olduğu konusunda tüm sendika liderleriyle dürüst bir konuşma yapmak istediklerini belirtti.

Başbakan Sunak, "Bu görüşmelerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, herkesi 9 Ocak Pazartesi günü bu görüşmelere davet ettik ve görüşmelerin yapıcı olmasını umuyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan, "Prens Harry'nin 10 Ocak'ta çıkacak anı kitabındaki Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü ve utanç duymadığı ifadelerinin" sorulması üzerine Sunak, Kraliyet ailesiyle ilgili meselelere ilişkin yorum yapmasının uygun olmayacağını söyledi.

 

İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz hükümetinden dün yapılan açıklamada, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasanın üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, yasanın ülkede demir yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğüne işaret edilmişti.

Ayrıca, açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerinden korumayı amaçladığını vurgulamıştı.

Son dönemde demir yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında iş bırakma eylemi düzenliyor.

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