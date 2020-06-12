İngiltere genelinde, koronavirüs bulaştırma katsayısı kritik eşik olan 1'e yakın seyrediyor

İngiltere'de Koronavirüs bulaştırma katsayısı R0 değerinin ülkenin büyük kısmında, kritik eşik olan 1'e yakın seyrettiği açıklandı.

R0 katsayısında İngiltere ortalaması, 0,7 ila 0,9 arasında tahmin ediliyor. Ancak ülkenin güneybatısında 1'in üzerinde olabileceği belirtiliyor.

R0 değeri, enfekte bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını belirliyor.

Hükümetin Acil Durumlar Bilim Danışma Grubu'nun (SAGE) ilk kez yayımladığı bölgesel R0 değerlerine göre, bu oran ülkenin güneydoğusunda 0,8 ila 1,1 arasında seyrediyor.

Londra, Midlands adı verilen ülkenin orta kesimleri, Kuzeybatı 08 ila 1,0, Kuzeybatı ve Yorkshire 0,7 ila 1,0, İngiltere'nin doğusu ise 0,7 ila 0,9 olarak tahmin ediliyor.

R0 oranının 1'in üzerine yükselmesi durumunda, ülkedeki kısıtlamalar sıkılaştırılabilir.

R0 katsayısının yükselolduğu Güneybatı İngiltere'de vaka sayısı düşük. Dolayısıyla, daha yüksek R0 katsayısı tam anlamıyla bir kaygı kaynağı olarak düşünülmüyor.

Warwick Üniversitesi'nden Prof. Matt Keeling, 1'e yakın R0 oranının "görmek istedikleri ideal tablo olmadığını" ve bunun aynı zamanda "sosyal mesafe kurallarında rahatlama için fazla bir manevra alanı olmadığı anlamına geldiğini" söyledi.