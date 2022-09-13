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İngiltere Kralı 3. Charles Kuzey İrlanda'ya gitti

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta vefat etmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles ve eşi Camilla, Birleşik Krallık turunun son ayağında Kuzey İrlanda'ya gitti.
İngiltere Kralı 3. Charles Kuzey İrlanda'ya gitti

Başkent Belfast'a giden Kral 3. Charles, kendisine tezahürat yapan bir kalabalık tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Yüzlerce insan, kraliyet ailesinin Kuzey İrlanda'daki resmi ikametgahı olan Belfast'ın hemen dışındaki Hillsborough Kalesi'ne giden caddede sıralanırken, kalabalığın içinden bazıları "Tanrı kralı korusun." diye bağırdı.

Kral 3. Charles ve eşi Camilla, köylüleri selamlamak için arabalarından inip tezahürat yapan kalabalığa el salladı ve vatandaşların uzattıkları ellerini sıktı.

Hillsborough sakini Robin Campbell, halen 2. Elizabeth'in vefatının yasını tuttuklarını belirterek, "Bugün benim ve ailem için çok şey ifade ediyor. Yeni kralın gelişine tanık olmak için çocuklarımla birlikte kendi köyümde bulunmak hepimiz için gerçekten tarihi bir an." dedi.

Öte yandan, Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs'taki parlamento seçimlerinden birinci parti çıkan ve İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein'in temsilcileri de kraliçe için anma etkinliklerine katılırken, kralla buluşacak.

Sinn Fein'in Genel Başkanı Mary Lou McDonald, ölümünün ardından 2. Elizabeth'i anarak, Kraliçe'yi "barış ve uzlaşmaya inananların güçlü bir savunucusu ve müttefiki" olarak nitelendirmişti.

Dublin ile Londra arasında Brexit konusunda gergin ilişkilere rağmen, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ve Başbakan Michael Martin de Belfast'taki anma törenine katılacak.

2020'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldığından beri İngiltere ve AB, İngiltere'nin bir blok üyesiyle sınırı paylaşan tek parçası olan Kuzey İrlanda için ticaret kuralları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül'de İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe’nin cenazesi, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

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