İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne gömüldü.

Kraliyet Ailesi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip'in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli'ne defnedildi. " ifadesine yer verildi.

Kraliçe Elizabeth'in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde yapıldı.

Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, TSİ 12.47'de askeri geçit töreniyle cenaze merasiminin yapılacağı başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne taşındı.

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde TSİ 13.00'te başlayan cenaze törenine, Kraliçe'nin çocukları İngiltere Kralı 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle ile kraliyet ailesinin diğer üyeleri katıldı.

Yaklaşık 2000 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.

Eski İngiltere başbakanlarının da bulunduğu, ilahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törendeki kısa konuşmasında, İncil'den alıntı yaptı. Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in merhum eşi Prens Philip ile evlendiği yer de olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN NAAŞI DEFNEDİLECEĞİ WİNDSOR'A GETİRİLDİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in naaşı, tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından defnedileceği Windsor’a getirildi.

96 yaşından hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in tabutu, başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00’de Windsor Kalesi önündeki Uzun Yürüyüş alanına getirildi.

Askeri geçit töreniyle nakledilen Kraliçe'nin tabutunun arkasında, İngiltere Kral 3. Charles ve diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüdü.

Kraliçe'nin naaşının geçeceği güzergahta dün geceden bu yana bekleyen binlerce kişi de geçit törenini izleme imkanı buldu.

Ayrıca, alana kurulan çok sayıda dev ekrandan da geçit töreni canlı izlendi.

Kraliçesi 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nde St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi, özel aile töreniyle burada yapılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmişti.

Yaklaşık 2000 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer almıştı.

Eski İngiltere başbakanlarının da bulunduğu, ilahilerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törendeki kısa konuşmasında, İncil'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in merhum eşi Prens Philip ile evlendiği yer de olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

KRALİÇE ELİZABETH'İN CENAZE TÖRENİNE BİDEN DIŞINDAKİ LİDERLER OTOBÜSLE TAŞINDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni, tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.

Törene zırhlı aracıyla katılan tek lider ABD Başkanı Biden olurken diğer liderler, tören alanına otobüsle getirildi.

Newsweek sitesinin haberine göre, sosyal medyada Afrikalı liderlerin törene otobüsle götürülürken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, otobüs kullanmakta bir "sıkıntı" görmediğini belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "otobüste çok güzel sohbet" ettiklerini söyledi.

Kraliyet'in liderler için otobüsle katılım kararı eleştirilmişti.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.