İngiltere kuş gribi dalgasıyla boğuşurken yaklaşık 3 milyon kuş itlaf edildi

İngiltere hükümeti, İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınının pençesinde olduğunu ve bu yıl şimdiye kadar 2,8 milyon kümes hayvanı ve kuşun itlaf edildiğini söyledi.

İngiltere hükümeti, ülkede yaşanan kuş gribi dalgası nedeniyle 3 milyon kuşun itlaf edildiğini açıkladı.

İngiltere'de 120, İskoçya'da 11, Galler'de yedi ve Kuzey İrlanda'da altı vaka ile ülke genelinde ticari tesislerde 144 salgın meydana geldi.

Hastalığın yıkıcı etkisi yabani kuşlar arasında belgelenmiş olsa da, Independent'ın gördüğü rakamlar, salgının çiftlik hayvanları üzerindeki etkisini de ortaya koyuyor.

Enfeksiyon nedeniyle itlaf edilen milyonlarca kuşa rağmen hükümet, sayıların toplam kanatlı üretiminin küçük bir bölümünü temsil ettiğini ve haftada yaklaşık 20 milyon kuşun piyasaya sunulduğunu söyledi.

Son derece patojenik kuş gribi olarak bilinen hastalık, Çin'de yoğun olarak yetiştirilen kümes hayvanlarında ortaya çıktı, ancak göçmen kuşların vahşi popülasyonları ve küresel ticaretin yanı sıra hastalık Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayıldı ve çiftlikler ve yerel bölge üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu.

Hükümet, yabani kuşlarda yüksek derecede patojenik kuş gribinin bulaşma riskinin şu anda “orta” olarak değerlendirildiğini söyledi.