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İngiltere ve Avrupa Birliği anlaştı! 1 hafta içinde...

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İngiltere'nin (Britanya) AB'den çıkışı (Brexit) için yürütülen müzakerelerde en önemli viraj dönüldü. İngiliz hükümetinden bir kaynak, AB müzakerecileriyle taslak anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
İngiltere ve Avrupa Birliği anlaştı! 1 hafta içinde...

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

BBC'ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü kabineyi özel bir toplantıya çağırdı. Toplantıda anlaşma metni bakanların onayına sunulacak.

The Sun gazetesi ise Başbakan May'in Salı akşamı tüm bakanları tek tek görüşmeye çağırdığını bildirdi.

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