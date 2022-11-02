  • BIST 4.071,87
  • Altın 994.623
  • Dolar 18.613
  • Euro 18.505
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İngiltere yabancı istihbarat memuru almaya başlıyor

» »
İngiliz istihbarat birimleri MI6, MI5 ve GCHQ, bugünden itibaren yabancı ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarını ajan yapmaya karar verdi.
İngiltere yabancı istihbarat memuru almaya başlıyor

Popüler kültürün en önemli casuslarından biri olan İngiliz ajan 007 James Bond olmak için kurallar değişti…

İngiliz istihbarat birimleri bugünden itibaren bu kurumlarda çalışmak için zorunlu olan “İngiltere’de doğmuş olmak” şartını kaldırdı ve başka ülkelerde doğmasına rağmen İngiliz vatandaşı olan kişilerin de artık bu kurumlardaki pozisyonlar için başvurabileceğini duyurdu.

İngiliz medyası, “Yabancı ülkelerde doğan kişiler kural değişikliği ile birlikte ajan olmak için başvurabilecek. Fakat  en nihayetinde İngiliz vatandaşlığı şartı kaldırılmadı” denildi.

Adayların MI5, MI6 ve GCHQ gibi kurumlarda çalışmak için zorlu bir mülakattan geçirileceği belirtilirken kaynaklar, “Hedefimiz en iyi yetenekleri ele geçirmek. O yüzden bu kural değişikliğini yaptık” dedi.

Kısa bir süre önce Çin istihbaratının özellikle siber savaşta büyük kazanımlar elde ettiği, yayınlanan bir raporda ortaya çıkmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Daily Mail: Liz Truss, başbakanlıktaki son günlerini Putin’in olası nükleer saldırısından korkarak geçirdi30 Ekim 2022 Pazar 22:31
  • İngiltere’den Rum yönetimine KKTC-Barış Gücü Askerî Statü Anlaşması telkini30 Ekim 2022 Pazar 19:10
  • 'Putin emretti, telefonu hacklendi'30 Ekim 2022 Pazar 10:35
  • İngiliz donanması Karayipler’de 400 kilogram kokain ele geçirdi29 Ekim 2022 Cumartesi 13:16
  • İngiltere’de orduda cinsel taciz skandalı29 Ekim 2022 Cumartesi 11:34
  • O göreve Prens Harry’nin yerine Kral 3. Charles geçti28 Ekim 2022 Cuma 18:14
  • İngiltere'de vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemeler 17 Kasım'da açıklanacak27 Ekim 2022 Perşembe 21:08
  • İngiltere'de ilk kez bir başbakan, monarktan daha zengin27 Ekim 2022 Perşembe 18:57
  • İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın dans ettiği görüntüler gündem oldu26 Ekim 2022 Çarşamba 12:17
  • İngiltere’de yeni kabine belli oldu26 Ekim 2022 Çarşamba 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti