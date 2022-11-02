İngiltere yabancı istihbarat memuru almaya başlıyor

İngiliz istihbarat birimleri MI6, MI5 ve GCHQ, bugünden itibaren yabancı ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarını ajan yapmaya karar verdi.

Popüler kültürün en önemli casuslarından biri olan İngiliz ajan 007 James Bond olmak için kurallar değişti…

İngiliz istihbarat birimleri bugünden itibaren bu kurumlarda çalışmak için zorunlu olan “İngiltere’de doğmuş olmak” şartını kaldırdı ve başka ülkelerde doğmasına rağmen İngiliz vatandaşı olan kişilerin de artık bu kurumlardaki pozisyonlar için başvurabileceğini duyurdu.

İngiliz medyası, “Yabancı ülkelerde doğan kişiler kural değişikliği ile birlikte ajan olmak için başvurabilecek. Fakat en nihayetinde İngiliz vatandaşlığı şartı kaldırılmadı” denildi.

Adayların MI5, MI6 ve GCHQ gibi kurumlarda çalışmak için zorlu bir mülakattan geçirileceği belirtilirken kaynaklar, “Hedefimiz en iyi yetenekleri ele geçirmek. O yüzden bu kural değişikliğini yaptık” dedi.

Kısa bir süre önce Çin istihbaratının özellikle siber savaşta büyük kazanımlar elde ettiği, yayınlanan bir raporda ortaya çıkmıştı.