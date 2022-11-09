  • BIST 4.412,31
  • Altın 1024.171
  • Dolar 18.6005
  • Euro 18.755
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

» »
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson, hakkında çıkan zorbalık iddialarının ardından görevi bıraktı.
İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti

İngiltere'de daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelen Williamson, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zorbalık iddialarını reddetti

Williamson, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.

Mektubunda, hakkındaki iddiaların tanımını reddeden Williamson, ancak, söz konusu iddiaların, hükümetin İngiliz halkı için yaptığı iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu kaydetti.

Williamson, "Bu nedenle, devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak ve adımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevimi bırakıyorum." açıklamasında bulundu.

Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu.

Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi

Williamson, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine dahil edilmemesine ilişkin Wendy Morton'a küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla son günlerde gündeme gelmişti.

Morton'ın, söz konusu mesajlara ilişkin Williamson hakkında partisine şikayette bulunduğu belirtilmişti.

Öte yandan, söz konusu iddiaların ardından eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de Williamson'ın zorbalığına maruz kaldıklarını öne sürmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tam 411 gündür Covid-19’u atlatamamıştı: Sonunda iyileşti04 Kasım 2022 Cuma 22:58
  • Yeni kriz: İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı03 Kasım 2022 Perşembe 21:29
  • İngiltere’de sığınmacılar Londra’nın merkezinde terk edildi03 Kasım 2022 Perşembe 14:17
  • İngiltere’den büyük faiz artırımı hazırlığı03 Kasım 2022 Perşembe 11:52
  • Ülkede şaşkınlık büyük: Eski sağlık bakanı yarışma programına gitti02 Kasım 2022 Çarşamba 23:40
  • İngiltere’de muhalefet, Başbakan Sunak’ı hedef aldı02 Kasım 2022 Çarşamba 21:53
  • İngiltere yabancı istihbarat memuru almaya başlıyor02 Kasım 2022 Çarşamba 20:04
  • Kral Charles’tan iş ilanı: Yıllık 856 bin TL’ye bahçıvan alacak01 Kasım 2022 Salı 19:39
  • İngiltere’de istila tartışma büyüyor01 Kasım 2022 Salı 14:21
  • İngiltere’den Rusya’ya: Nükleer Silahın Ciddi Sonuçları Olur01 Kasım 2022 Salı 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti