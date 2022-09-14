İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş

İngiltere'de enflasyon Ağustos ayında sınırlı bir düşüş kaydetti. Ekonomistler petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle ülkedeki enflasyonda bir miktar geri çekilme öngörmüştü.

İngiltere'de Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9,9 olarak kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 10 olacağı yönündeydi.

Temmuz ayında enflasyon yüzde 10,1 ile 40 yıl sonra ilk kez çift hanelere çıkmıştı.

Ağustos ayında aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek göstergelerde ise yükseliş devam etti. Buna göre yıllık çekirdek enflasyon Ağustos'ta yüzde 6,3 olarak açıklandı. Beklenti çekirdek enflasyonun yüzde 6,2 olarak kaydedilmesi yönündeydi. Temmuz ayında da çekirdek enflasyon yüzde 6,2 olmuştu.