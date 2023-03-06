İngiltere'de gıda yoksulluğundan etkilenen çocuk sayısı iki katına çıktı

The Guardian, düşünce kuruluşu Food Foundation tarafından yapılan bir ankete atıfta bulunarak, İngiltere'de gıda yoksulluğundan etkilenen çocukların sayısının Ocak ayında bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktığını yazdı.

Bulgulara göre, ankete katılan hanelerin yüzde 22'si geçen ay ya öğün atladığını ya da tüm gün yemek yemediğini bildirdi.

Ocak 2022'de bu rakam yalnızca yüzde 12 idi.

Veriler, yiyecek eksikliğinden muzdarip İngiliz çocukların toplam sayısının şu anda yaklaşık 4 milyona ulaştığını gösteriyor.

Endişe verici eğilim, ülkenin yükselen enerji maliyetlerinin teşvik ettiği rekor düzeyde yüksek gıda enflasyonunun olduğu bir dönemde ortaya çıktı.

Pazar araştırmacısı Kantar'ın bu hafta başlarında yayınladığı son rakamlara göre gösterge şu anda yüzde 17,1'de bulunuyor ve en hızlı fiyat artışını süt, yumurta ve margarin gösteriyor.

Yaşam maliyeti krizi, hükümetin yakın zamanda hanehalkı enerji faturalarına verdiği desteği kesme kararıyla daha da kötüleşti.

Okullarda ücretsiz yemek çağrısı

Halk şimdi İngiliz makamlarını ücretsiz okul yemeklerini ülke çapında yaygınlaştırmaya çağırıyor.

Gıda Vakfı tarafından yapılan ayrı bir ankette katılımcıların yüzde 80'inin tüm İngiliz çocuklarına okulda ücretsiz yemek verilmesinden yana olduğunu ortaya çıkardı.

Child Poverty Action Group'a göre şu anda yalnızca yıllık geliri 7 bin 400 sterlinin altında olan haneler ücretsiz yemek için hak kazanıyor ve bu da yoksulluk içinde yaşayan ancak yardım için uygun olmayan yaklaşık 800 bin çocuğu geride bırakıyor.