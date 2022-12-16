İngiltere’de grev dalgası büyüyor

İngiltere'de kara yolu ve demir yolu çalışanları, maaş artışı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle toplu grev başlattı. Ülkede dün de on binlerce hemşire, 106 yıl sonra ilk kez toplu iş bırakma eylemi başlatmıştı.

İngiltere’de maaş artışı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle kara yolu ve demir yolu çalışanlarının başlattığı toplu grev, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Demir Yolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikasına (RMT) üye 40 bin demir yolu çalışanı, yıllık bazda yüzde 10’u geçen enflasyon altında teklif edilen maaş zammı ve çalışma koşullarında demir yolu operatörü Network Rail’le süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu hafta ikinci kez 48 saatlik grev başlattı.

National Rail, bazı güzergahlarda sınırlı hizmet verileceği, bazılarında ise herhangi bir tren seferi yapılmayacağı için ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamaların kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

İngiltere, Galler ve İskoçya’yı etkileyen grev nedeniyle demir yolu ulaşım sektörünün yüzde 20’si hizmet verecek ve işçilerin grevi uzlaşı sağlanamazsa yarın da devam edecek.

‘EN DÜŞÜK MAAŞLI ŞİRKET’ İTHAMI

Demir yolu operatörü Network Rail, işçilere bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu. İngiltere’nin en büyük demir yolu sendikası RMT ise Network Rail’in teklifini enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Demir yolu çalışanları, 13 ve 14 Aralık’ta da greve gitmişti.

Londra’nın batısı ve güneyindeki otobüs şoförleri yine grevde İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısı ve güneyinde hizmet veren Unite sendikasına üye 950 otobüs şoförü, Abellio ulaştırma şirketiyle maaş artışında uzlaşıya varılamadığı gerekçesiyle 2 günlük greve gitti.

Abellio’yu eylülde görüşmeye davet ettiğini ancak yanıt alamadığını belirten Unite sendikası, Abellio’yu “başkentteki en düşük maaşlı ulaştırma şirketi” olmakla itham ediyor.

İş bırakma eyleminden etkilenen bölgeler arasında Battersea, Beddington, Hayes, Southall, Twickenham ve Walworth yer alıyor.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE GREVE GİTMİŞTİ

İngiltere’de grev dalgası giderek büyüyor Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 10'u geçen enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı aldı.

İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personeli, hemşireler, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere çok çeşitli meslek grupları bulundu.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başta başkent Londra olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda İngiliz hükümeti, greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına “sert karşılık” verebileceği uyarısında bulunarak, grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.