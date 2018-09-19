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İngiltere'de İşçi Partisi'nden çağrı: Kandan bebek cinsiyet testi yasaklansın

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, kız çocukları olacağını öğrenen kadınların kürtaj yaptırabileceği endişesiyle, hamileliğin erken döneminde kandan bebek cinsiyet testinin yasaklanması çağrısında bulundu.
İngiltere'de İşçi Partisi'nden çağrı: Kandan bebek cinsiyet testi yasaklansın

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bu testi olası genetik sorunları tespit amaçlı olarak yapıyor. Ancak aileler, özel kliniklerde bu kan testini yaptırabiliyor.

İşçi Partisi milletvekili Naz Shah, ailelerin Non-İnvaziv Prenatal Tanı (NIPT) olarak bilinen testin sonuçlarını kürtaj için kullanmasının ahlaki olmadığını söyledi. Shah, testin cinsiyet belirlemek için kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, olası bir karar için kanıtları incelemeye devam edeceğini açıkladı.

Aynı zamanda kadın ve eşitlikten sorumlu gölge bakan olan Şah, İngiltere'deki Asya kökenlilerin erkek bebekleri tercih ettiğini belirterek, "Bu durum, aile üyelerinin beklentilerine yanıt vermeye çalışan kadınları NIPT gibi yöntemlere başvurmaya zorluyor" dedi.

Gebeliğin ilk haftalarından itibaren cenine ait hücreler anne kanına geçiyor. Hamile kadından kan örneği alınarak bebeğin DNA'sına bakılıyor. Bu yolla Down sendromu gibi bazı genetik bozuklukların riski ölçülüyor. Test bebeklerin cinsiyetini öğrenmek için de kullanılıyor.

Ancak İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nde doktorlar cinsiyetle ilgili bilgiyi ailelerle paylaşmıyor.

Özel kliniklerde bu test, 200-250 dolara yaptırılabiliyor.

'Cinsiyetini öğrendikten sonra 5 aylık bebeğimi aldırdım'

BBC'de yayımlanan Victoria Derbyshire adlı programın açtığı internet forumunda binlerce kadın kız bebek sahibi olmaktan endişe ettiğini söyledi.

Adını Zara olarak veren ve Londra'da yaşayan bir Sih kadın, testte bebeğinin kız olacağını öğrenince paniğe kapıldığını belirterek, "Hemen bu bebeği doğurmamaya karar verdim" dedi.

Zara, "Beş kız kardeşiz. Annemin her doğumunda evimize gelenler yas tutuyorlar gibi davranıyorlardı. Onlar için kız çocuk aileye bir yük. Annemin yaşadıklarından korktum. Cinsiyetini öğrendikten sonra beş aylık bebeğimi aldırdım. Ama pişmanım" dedi.

'Kadınlar kız bebek yüzünden şiddet görüyor'

Jeena International adlı ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yardım örgütünden Rani Bilkhu'ya göre de birçok kadın, ikinci ve üçüncü kız bebeklerini dünyaya getirdiğinde şiddete uğradığını ya da kürtaja zorlandığını söylüyor.

Adını açıklamayan başka bir kadın da "Beni iyileştirecek bir oğlum olmasını istiyorum. Tek şansım NIPT testi" dedi.

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