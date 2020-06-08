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İngiltere'de Köle Tacirinin Heykelinin Yıkılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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İngiltere'de Köle Tacirinin Heykelinin Yıkılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı
İngiltere'de Köle Tacirinin Heykelinin Yıkılmasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

 İngiltere polisi, ırkçılık karşıtı gösterilerde bir köle tacirinin heykelinin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken başkent Londra'daki Başbakan Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğradı. Bristol kentinde yaşanan olayın ardından yapılan açıklamada, kentteki gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı ve protestonun büyük ölçüde olaysız geçtiği belirtildi.

Buna karşın küçük bir grubun 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston’ın heykelini yıktığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve faillerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Priti Patel, Colston heykelinin devrilmesinin, "tamamen utanç verici" olduğunu söyledi.

Polisin olayın peşini bırakmamasını isteyen Patel, vandalizmin kabul edilemez olduğunu vurguladı. 

Öte yandan Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan eski Başbakan Winston Churchill'in heykelinin kaidesine, "Bir ırkçıydı" yazıldı.

Göstericiler, "Churchill" yazısının üstünün çizildiği heykelin önünde fotoğraf çektirdi. Heykelin yanında polislerin beklediği görüldü.

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