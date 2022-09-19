İngiltere’de Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni, bugün Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek

Dünyanın dört bir yanından 500’den fazla lider ve üst düzey yetkilinin bugün katılacağı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in başkent Londra’da düzenlenecek cenaze töreni öncesi, İngiliz polisi olağanüstü güvenlik önlemi alıyor. Bugün parlamentodaki Westminster Hall’den resmi cenaze töreninin yapılacağı Westminster Abbey Kilisesi’ne getirilecek Kraliçe’nin tabutunun arkasında başta oğlu İngiltere Kralı 3. Charles olmak üzere diğer Kraliyet ailesi üyeleri yürüyecek.

Yaklaşık 2 bin kişinin yer alacağı kilisedeki resmi cenaze törenine katılacaklar arasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden,Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi çok sayıda üst düzey isim bulunuyor.

Öte yandan, Kraliçe Elizabeth’in bugünkü cenaze törenine, Rusya, Belarus ve Myanmar davet edilmedi, İran’a ise büyükelçi düzeyinde davet gönderildi. İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenini, ülke ve dünya çapında milyonlarca kişi de canlı yayından izleyebilecek. Bugün başkent Londra’daki Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kraliçe’nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’ne nakledilip defnedilecek.