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İngiltere’de Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları İçeride Tutulacak

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İngiltere’de Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları İçeride Tutulacak
İngiltere’de Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları İçeride Tutulacak

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının ve kafesteki kuşların, salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar uyarınca 7 Kasım’dan itibaren içeride tutulması gerektiği duyuruldu.


Söz konusu açıklama, ülke genelindeki çok sayıda çiftlikte ve yabani kuşlarda kuş gribinin tespit edilmesinden ardından geldi.


“Şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız”


İngiltere Baş Veteriner Yetkilisi Christine Middlemiss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda bu yıl, şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.


Middlemiss, yeni kısıtlamalar gereğince kümes hayvanları ve kuşların içeride tutulması kararının, hayvanları son derece bulaşıcı olan “kuş gribinden korumanın en iyi yolu” olduğunu ifade etti.


İngiliz Tavukçuluk Konseyi, ülkenin karşı karşıya kaldığı kuş gribi salgını nedeniyle Noel döneminde özellikle hindi satın almak isteyen müşterilerin fiyat artışlarından etkilenebileceği uyarısında bulundu.


İngiltere’de 2,3 milyonu bu ay olmak üzere Ekim 2021’den bu yana yaklaşık 5,5 milyon kuş öldü veya itlaf edildi.


Ülkede bu ay 80 kuş gribi vakası tespit edilirken, Ekim 2021’den bu yana ise 210’dan fazla kuş gribi vakası doğrulandı.


Artan vakalar nedeniyle ülke genelinde “Önleme Bölgesi” ilan edilmişti


İngiltere’de yabani kuşlarda ve ticari tesislerde kuş gribi vakalarındaki artışın ardından riski azaltmak için 18 Ekim’de ülke genelinde “Kuş Gribi Önleme Bölgesi” ilan edilmişti.


Söz konusu duyuruyla, ülkedeki tüm kuş ve kümes hayvanları bakıcılarının, hayvanlarını kuş gribi tehdidinden korumak için katı biyogüvenlik önlemleri almalarının yasal zorunluluk olacağı belirtilmişti.

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